عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 22 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

حمدوك للجان المُقاومة: (كُلنا في مركب واحدة)

تجميد التفاوُض مع حركة الحلو

حيدر بدوي لقناة إسرائيلية: (لم أندم والتطبيع مسألة وقت)

الأرصاد تُحذِّر من أمطار غزيرة بـ(9) ولايات

السياسي

الوساطة تُقرِّر تجميد التفاوض بين الحكومة و”الشعبية” جناح الحلو

حمدوك: سأتنحى إن طُلب مني ذلك

الخرطوم.. تحذيرات صحية و “إغلاق للشوارع” وانسحاب للقوات

مفرح يدعو لنبذ العصبية والتطرف

الجريدة

في برنامج مؤتمر اذاعي ..حمدوك يجيب على الأسئلة ويضع النقاط على الحروف!!

المواكب

شكاوى بـ(المايقوما) من اعتداءات جنسية على الأطفال

حمدوك: إذا طلب منا الشعب المغادرة سننفذ فوراً

حمدوك: نظام المخلوع يحارب الحكومة الانتقالية ويحلم بالعودة

الوساطة تعلن تجميد التفاوض مع حركة الحلو

السوداني الدولية

تجميد التفاوض بين الحكومة والحلو

حمدوك: مستعد للمغادرة عن الطلب

حمدوك: نجيب من وين (2) مليار دولار للوقود والخزينة خاوية

الدار

بالصورة والقلم.. الإعتداء على المحامي الشهير “الليثي” بمكتبه بأم درمان

الإفراج عن النائب السابق للرئيس المخلوع حسبو محمد عبد الرحمن

القبض على المتهمين بقتل مواطن بالسامراب

في أبشع جريمة قتل.. سوداني يقتل سودانية بالقاهرة

وحدة الإنذار المبكر تحذر من أمطار غزيرة بـ(9) ولايات بالسودان خلال ساعات

اليوم لطلاب الشهادة السودانية\ امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان العلوم العسكرية

أخبار اليوم

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السفير الإماراتي يكتب لـ «أخبار اليوم» حول مرحلة فارقة وجديدة في العالم.

الجنيبي: نرفض التدخل في قرارات الإمارات والمزايدة علي سياساتها ومواقفها.

(أخبار اليوم) تنشر رصداً لحوار رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي.

د.حمدوك: إذا طلب مني الشعب التنحي .. سأفعل وبتعظيم سلام.

الوساطة توضح تفاصيل قرار تجميد مفاوضات جوبا بين الحكومة وحركة الحلو.

المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تتواصل برعاية جنوب افريقيا.

تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تقرير الاربعاء.

الوطن

حمدوك :خزينة الدولة خاوية وجاهز للمغادرة اذا طلب الشعب مني

الوساطة تعلن تعليق التفاوض مع حركة الحلو

اطلاق سراح حسبو محمد عبد الرحمن

وفيات كرونا صغر لأول مرة منذ شهور

حمدوك لمؤتمر اذاعي تراضينا مع المكون العسكري حتى لايحدث انهيار

المؤتمر السوداني يهاجم الحزب الشيوعي بسبب المتاريس

كرشوم:انسحاب الحلو هدفه إطالة أمد الحرب

السوداني

أنباء عن لقاء بين حميدتي ورئيس الموساد، والدعم السريع ينفي

تحقيق لـ(السوداني) يكشف فقدان (8) آلاف صيدلاني لوظائفهم

تفاصيل جديدة لسحب الماجستير من البشير

الحزب الشيوعي يتبرأ من الحكومة الإنتقالية ويتهمها بالفشل معلناً اسقاطها وسحب جميع منسوبيه بها

الوساطة الجنوبية تُعلن تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو

الأمن والدفاع يطلب رؤية لاتخاذ قرارات أمنية للتعامل مع الأحداث

حمدوك يتلقى رسالة من أبي أحمد

حمدوك: إذا طلب مني الشعب التنحِّي سأغادر وأقول له: (تعظيم سلام).

حمدوك : هنالك جهات تشتري الذهب بأكثر من ‎%‎10 من سعره الأساسي ، وهذا عمل تخريبي منظم

تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستورية نحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومى

تشكيل المجلس التشريعي ليس مسئؤليتي وهو إنجاز ثورة ديسمبر

النيل الدولية

الوساطة تجّمد التفاوض مع الحلو والحكومة توقع اتفاقا مع عقار اليوم

حمدوك: نمسك بملف السلام ومستعد للتنحي حال طلب الشعب

تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا

لأول مرة.. السودان يجري مناقصة استيراد وقود

تواصل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

العدل و المساواة تبحث مع الوفد الإماراتي بجوبا قضايا السلام

آخر لحظة

حمدوك : نجيب 2 مليار دولار للوقود من وين؟)

معلومات جديدة حول سحب ( ماجستير البشير)

الحكومة : الثورة لن تُسرق برسالة ( واتساب أو فيسبوك)

الوساطة تجمد التفاوض مع الحلو

حجز ماشية شهرين بسبب تأخر فحص المناعة

الانتباهة

الوساطة: ليس من حق جناح الحلو المطالبة بتغيير حميدتي

تفاصيل لقاء مهم للعدل و المساواة مع الوفد الإماراتي بجوبا

قوات الدعم السريع تتعهد بتأمين الموسم الزراعي بفوريرتقا

حمدوك : نحتاج أكثر من 2 بليون سنوياً لدعم المحروقات نجيبها من وين والخزينة خاوية؟

تراجع في مواقف مصر وإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

الوساطة : تجمد التفاوض مع الشعبية إلى اجل غير مسمى