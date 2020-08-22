تقرير: ريال مدريد يقدم عرضا لشراء ميسي

الخليج 365 :

كشف الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا أن ريال مدريد تقدم بعرض لبرشلونة للتعاقد مع ليونيل ميسي والنادي أبلغ اللاعب بالعرض بالفعل.

وقال الصحفي، الذي يعمل في إسبانيا منذ 14 عامًا، عبر حسابه على ”تويتر“ بشكل حصري إن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي لشراء ميسي من برشلونة وقد أبلغ النادي الكتالوني اللاعب وفي انتظار رده.

وهذا يعني أن برشلونة لا يمانع برحيل قائده وهدافه التاريخي الذي قال خلال اجتماعه مع المدير الفني الجديد رونالد كومان إنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من داخله بعد الخسارة الكارثية بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة الماضي.