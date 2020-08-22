أفراح عصام ونقطة البداية بدون اضافة

الخليج 365 : ما زالت المطربة الشابة أفراح عصام تقف في نقطة البداية ولم تحقق اي نجاحات في مسيرتها الفنية.

ولم نستمع لعمل لها حقق الانتشار وظل يردده الشارع وبرغم سنواتها، في الساحة الفنية بحسب صحيفة الدار، الا انها ما زالت في نقطة البداية بدون نجاحات.

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