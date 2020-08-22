تغريدة لزرقاء اليمامة.. بقلم ياسر الفادني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وطن علي حافة الإنهيار المريع، حكومة تتخبط يمينا وشمالا، لاتدري ماذا تفعل راح عليها الدرب تماما، نار سوف تشتعل من اليوم فصاعدا… تصعيد ثوري هنا وهناك، زرقاء اليمامة اختلط عليها الأمر تارة تري شجرا يسير وتارة أخرى تري حريقا، فالشجر يتحرك في كل مكان ومن تحته الأوار، زرقاء اليمامة تري الشيطان يرقص رقصة الصقرية في سهل بطانة هذا الوطن وطرير شبابه يغني لنا أنشودة الجن المقزز في وادي العبقر سحيق..

زرقاء اليمامة تنظر إلي جوبا… وإلى مسافرين جوبا…. وليست ياي، الذين بارحوا الخرطوم بل سابوها وأتو وهم يحملون صفرا كبيرا… من سلام يخطف بارقة أمل كادت أن تحدث… ليفرح هذا الشعب العظيم، زرقاء اليمامة رأت أن ما خفي تحت أدراج طاولات المفاوضات كثير و كثير، وقصاصات ورق مكتوبة ترسل تحت الأرجل وينحني الذي أرسلت إليه وتتغير تعابير وجهه وتتغير الزاوية من قائمة إلي منحنية لاتتحرك إلي الأعلي حتي تنتهي الجلسة، زرقاء اليمامة تري أن عرس ابو الدرداق للقمرا…. أسهل بكثير من تحقيق سلام شامل في ظل هذا الوضع المر..

زرقاء اليمامة نظرت إلي وجه رئيس الوزراء عندما كان يتحدث علي أثير إذاعات مختلفة ورأت حالة العجز التام والافتقاد لرؤية ثاقبة للخروج من الأزمات المعقدة التي كانت سيئة وصارت أسوأ الان، زرقاء اليمامة تحسست لغة جسد صوته تماما التي عبرت… أنه لاتوجد منطقة وسطي مابين الجنة والنار… وان الجنة أبعد والنار قريبة وسوف تلتهم الأخضر واليابس وأن الناموسية الكحلية سوف يتغير لونها الي سوداء إيذانا أن الصبح آت وعليك الرحيل سريعا..

زرقاء اليمامة تري الترقب والمستحيل وتري ورقا أخضر يتطاير ولا أحد ياخذه لأنه لايساوي شيئا… وترى جرزان تحمل صغارها وتهرب بهم خوفا من سيل جارف قادم… وترى أصحاب الكرفتات الحمراء يرتدون دبلان كوبر….وترى وطنا عصي الدمع لكن….شيمته الصبر.