الجلبقة والشلاقة والشمطة وحاجات تانية.. بقلم محجوب فضل بدري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– الجلبغة أو الجلبقة، في العاميِّة السودانية، هو صوت الماء وغيره من السوائل، عندما يُرَجّ في الوعاء، والجلبقة الضجة، وجلبق الماء حرَّكه حتى يصوِّت ويتدفق.

– يُحكى أنّ إحدى الأميرات مدللة عند والدها الملك، قالت لوالدها إنها مكتئبة وتريد أن ترى بعينيها كيف (يخطف التمساح الزول)! فأمر الملك بتنفيذ طلب الأميرة، فأخذ الحراس أحد السجناء إلى ضفة النهر، ونصبوا للأميرة شمسية تحتها كرسي وثير، فجلست تراقب السجين تعيس الحظ الذى وقف ساكناً ينتظر مصيره المجهول، ولم يأتِ التمساح، وطال الانتظار، والناس وقوف تحت الشمس الحارقة والاميرة مسترخية تحت مظلتها، فضاق أحد (الشليقين) ذرعاً وعمل شمطة، وصاح بأعلى صوته قائلاً للسجين الساكن الحركة: (جلبق فى الموية بى كراعك عشان التمساح يجي). فإلتفتت الأميرة لصاحب الصوت قائلةً: (إنتَ البتعرف الجلبقة تعال جلبق براك !!) فأخذ الحرَّاس صاحب الشمطة ووضعوه مكان السجين التعيس.

والشلاقة في العامية هي الإندفاع في ما لايعني المرء، لعلها من الشماقة وهى النشاط والمرح بجنون، والشمطة هي الإضطراب والصياح والمجادلة الحادَّة.

– وما أحوجنا إلى واحد شليق يعمل شمطة مع حكومة حمدوك الإنتقالية لكي تجلبق الموية عشان يجي التمساح يشيلها، أو يشيلو هو إذا وُضِع بدل حمدوك ونتفكّ من الشمطة دي، والحاجات التانية.