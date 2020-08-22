أنا كُلي شوق.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنا كُلي شوق

مليّت خلاص..

من غربة مُرّة كرهتها

غالي جد كان التمن

خلّتني الظروف

أفارِق الناس والوطن

زى مكنة دايرة بلا وقوف

من بدري قبل العين تشوف

أنا فى الدوام

تاكل تنوم لا بسّمة لا وجهاً حسن

ياربي ناس الحلة كيف..؟

بتذكرُم والدنيا صيف

نيمتنا فى وسط الفريق

السادّه لى نُص الطريق

أُماتي فيها اتجمّعن

للقهوة جايات يشّربن

قوم ياوِليد للعِدّة جيب

أمشي الدكيكين القريب

جيب لينا بُن

معاهو عرقين جنزبيل

ناغِم معاك أُم الحسن

حنّانة بت قسم الفضيل

التومة بت فضل الجليل

أغشى بنّوت الحبيب

قول ليهن تعالن أسّرعن

مرات يقعُدّن للمغيب

للقهوة والشاي يشّربن

والبنيات الكبار كانن حِداهن يقعُدن

لّامات هُدومِن للغسيل

يتونسّن بأعلى صوتِن يضحكن

لمن يشوفن زول هناك

براحة كانن يسكُتن

ما أجّملِن أخواتى كانن بخّجلن

بي صوت خفيت يتهامسن يتذكّرن

للغاب وجاب

وأنا فى عذاب

كِرهت إسم الاغتراب

الفيهو ضاع أجمل زمن

أنا كُلي شوق

للعودة لى حُضن الوطن المادة السابقة عندما تصبح النعمة نقمة.. بقلم حيدر المكاشفي المقالة القادمة حمدوك.. وبرنامج مؤتمر إذاعي….

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