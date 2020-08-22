البوشي تعتذر لقدامي اللاعبين والمدربين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الوزيرة ولاء البوشي اعتذرت عن مزاصلة اجتماعها بقدامي اللاعبين والمدربين بسبب اجتماع لها بمجلس الوزراء الخميس وكان كابتن عمر النقي قد نسق للاجتماع لكته لم يكتمل رغم حضور عددا من المدربين.

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