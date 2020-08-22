محاولة اغتيال عروس ليلة زفافها

نجت عروس من موت محقق ليلة زفافها وذلك على يد عشيقات زوجها اللائي تهجمن على مكان الحفل جنوب الخرطوم، محاولات تسديد طعنة للعريس وعروسه.
وبحسب التفاصيل فان العريس كان على علاقة غرامية مع عدد من الفتيات وكان يوعد كل واحدة منهن بالزواج ويتخلى عنهن، واتفقت الفتيات على الانتقام منه.
وعندما علمن بليلة زواجه تهجمن عليه داخل منزل الحفل وحاولن بحسب صحيفة الدار، تسديد طعنات له ولعروسه، وتم إجلاء العروس بسرعة مما ادى لوقوع عدد من الاصابات تم اسعافها لتلقي العلاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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