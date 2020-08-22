اللجنة التسييرية للعاملين بقطاع الكهرباء بالخرطوم تدين الاعتداءات على منسوبيها

أدانت اللجنة التسييرية للعاملين بقطاع الكهرباء فرعية إدارة توزيع ولاية الخرطوم الاعتداءات المتكررة علي منسوبيها.
واوضحت في بيان لها اليوم ان العاملين بقطاع الكهرباء يمثلون الخطوط الامامية التي لا تتوقف عن تقديم الخدمات حتى في أحلك الظروف من باب الواجب الاخلاقي للعاملين والحق المشروع للزبائن في التمتع بكهرباء مستقرة حسب الإمكانيات المتاحه للعاملين .
واشارت الى تعرض منسوبيها لإعتداء من بعض المواطنين مما ادى الى اصابات وان هذه الإعتداءات المتكرره تم التعامل معها بحكمة نسبة للظروف التي تمر بها البلاد في ظل تجاهل وتباطؤ الجهات العليا في توضيح الحقائق او التضامن الفعلي لا الصوري من خلال التوسل والرجاء بعدم التصعيد دون السعي لتثبيت الحقوق وقيام تلك الجهات بالواجبات التي توضح الحقائق للمواطنين.
وطالبت اللجنة التسييرية لفرعية إدارة توزيع الخرطوم بحسب سونا، طالبت السيد وزير الطاقة والتعدين بالإعتذار للعاملين على الإعتداءات التي تعرضوا لها وتثبيت الحقوق وتمليك المواطنين جوانب القصور في الخدمة دون المساس بالعاملين وإصدار قانون بعد الرجوع إلى الجهات ذات الإختصاص يحمى الحقوق ويصون كرامة العاملين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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