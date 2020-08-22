عليو يشيد بقوي الحرية والتغيير وأمن الولاية لقيادة الفترة الانتقالية

عقد الدكتور محمد عيسى عليو والي ولاية شرق دارفور مساء امس اجتماعا ضم قوي الحرية والتغيير ولجنة أمن بالولاية بالقاعة الكبرى بقصر المشير سوار الذهب.

وتطرق الإجتماع لكل القضايا التي تهم الولاية ومستقبل العملية السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن الإجتماع سادته روح عالية من التفاهم مشيدا بالدور التي تضطلع به الأجهزة الأمنية متمثلة في قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في حفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء الولاية.

Advertisements

وأشاد الوالي بالدور المسؤول لقيادة قوي الحرية والتغيير لتحمل المسئولية لقيادة العمل السياسي في الولاية باعتبارها الحاضنة السياسية لحكومة الثورة.

وأكد ان الاجتماع أمن على كل الإجراءات الاحترازية التي أجازتها لجنة أمن الولاية في إجتماعها السابق مؤكدا بحسب سونا، أن حكومته لن تتهاون ولن تجامل أحدا وأن لجنة الأمن ستبذل كل جهودها وتسخر كل امكانياتها من أجل المحافظة على الأمن والسلام الإجتماعي مؤكدا علي العمل لتوفير كل السلع الضرورية لمواطني الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)