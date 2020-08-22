صديق يوسف: لا ندعو لإسقاط الحكومة ونرفض التطبيع

أكد صديق يوسف عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن الحزب لا يدعو لاسقاط الحكومة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للاستاذ صديق اليوم ردا علي بيان كاذب نشر بإسم سكرتارية اللجنة المركزية للحزب يدعي ان الحزب يطالب بإسقاط الحكومة الحالية.

واضاف صديق ” موقفنا واضح لا ندعو لاسقاط الحكومة كما جاء في البيان المزعوم بل نعمل علي ان تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوي الحرية والتغيير، وندعم كل ما هو ايجابي وننقد كل ما هو سلبي.

وأردف “ننادي بالغاء تعديلات الميزانية الاخيرة وان تكون رؤية اللجنة الاقتصادية لقحت هي المعبر عن سياساتنا،كما نرفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير الديمقراطي والسلمي، كما ندعو لوقف النزاعات القبلية واستخدام السلاح لحسم النزاعات والعمل علي عقد اللقاءات القبلية لمعالجة الخلافات.

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واضاف” نحن مع وحدة كل قوى الثورة المنضمين لقحت أو غير المنتمين نحن ضد الدعوات المتعددة لعقد مؤتمرات لاصلاح الوضع بل مع تجميع كل المبادرات لعقد مؤتمر واحد لتأكيد وحدة كل الحادبين علي مصلحة الوطن والهادفين لوحدة ارادة الشعب لاستكمال مهام الثورة.

وحول التطبيع مع اسرايل قال صديق نحن مع الفلسطينيين وضد التطبيع مع اسرائيل .

وقال صديق بحسب سونا: ” نقف ضد التطبيع مع اسرائيل ومع حق الشعب الفلسطيني”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)