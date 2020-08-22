د ناهد قرناص تكتب: مكانك مش هنا

اعلان طريف في احدى القنوات المصرية ..يظهر بعدة سيناريوهات كلها تصب في ان هناك اشخاص تقودوهم الحياة للعمل في اماكن ليست لهم ..مثل شخص يعمل حارسا لمؤسسة ..عندما يدخل شخص ما تجده يقيس طوله وعرضه ..عندها يسمع صوتا من خلف الكواليس يقول له (عايز تبقي ترزي ؟ مكانك مش هنا ..) ومن ثم ينصحه بالذهاب للتقديم لتمويل اصغر لكي يجد حلمه النور..وبالتالي يفسح المجال لشخص يمكنه اداء وظيفة الحارس.

السيد وزير التجارة والصناعة ..خرج علينا بعد طول صمت ..وقد كنا في انتظار قراراته ..وشوق لسماع كلماته ..بعد ان طالت صفوف الرغيف ..واستطال ظل الواقفين فيها ..وصار الخبز حلما صعب المنال …ولم يسعفنا السيد باطلالة تشرح الموقف او تبشر بقرب الانفراج ..اصاب الغلاء كل شئ تقريبا ..ولم ينطق سعادته بحرف ..تداولت الاسافير الخبر الذي يقول ان الخراف السوادنية سيتم ذبحها في مصر وتصدر بعد اكتفاء السوق المصرية منها ..وانتظرنا شرحا وتوضيحا او نفيا وتكذيبا ..ولا حياة لمن تنادي …فجأة ..وبدون مقدمات ..السيد صاحب السعادة وزير التجارة والصناعة ..يترك كل هذا ..خبز على لحم ..على صادر على وارد ..ويصدر قرار بتقييد استيراد السيارات للمغتربين والمعارين والدبلوماسيين ..شفتوا كيف ؟

ما ان وقعت عيناي على نص القرار ..حتى قفز الى ذهني ذلك الاعلان الذي حكينا عنه في البداية ..ان مدني (مكانه مش هنا ) …ذلك ان وزارة التجارة والصناعة هي وزارة لتسهيل معاش الناس وليس للتضييق عليهم ..وزارة لخلق فرص الانتاج وفتح منافذ وافاق جديدة تضيف لحياة المواطن ليس اغلاق الابواب امامه….اما بالنسبة للسيارات واستيرادها ..مش في قرار اصلا ينظم هذا الامر ؟ ماهي الاضافة او ماهو التغيير الذي سيحدث بهذا التقييد ؟ بضع ملايين ستدخل الخزينة ؟ لن تحل المشكلة ..ولو كانت الجبايات تحل المشاكل ..لما سقطت الانقاذ التي فاقت (الكبار والقدرها ) في تحصيل الاموال واختراع الدفعيات.

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هل سأل احدكم نفسه ..لماذا يحرص المغترب السوداني على شراء سيارة يكتب عليها (حصاد الغربة ) او قطعة ارض في (سقط لقط)؟ ببساطة لان لا مجال له غير ذلك ..وهذا لاننا (فوق عزنا وقبايل ما بتهزنا ) البلاد الوحيدة التي لا تستثمر ولا تفتح فرصا لمواطنيها للاستثمار ..ولو كنا في بلاد اخرى …لكان في امكان اي مغترب شراء اسهم في شركات مساهمة عامة ..شركات وطنية تملك الحكومة اغلب اسهمها وتطرح بقية الاسهم للاكتتاب للجمهور ..شركات تستثمر في الزراعة وتصدير اللحوم والالبان ..شركات تصدر الصمغ العربي والمانجو والموز …مصانع تعليب للفواكه ..وتجفيف للبصل ..مصانع احذيه وحقائب ..ووو نقبل وين ونحكي والوجعة.

استبشرنا خيرا باسناد الامر للشباب ..قلنا ان الابتكار والتفكير خارج الصندوق وروح المغامرة ستكون هي الشعار ..توقعنا ثورة حقيقية في مجال التصنيع والتصدير والاستيراد ..وانتظرنا افكار حديثة ..ورؤي مختلفة ..اقله ان تختلف المعاملة مع المغترب والنظرة اليه كبقرة حلوب ..يتم استنزافها الى آخر قطرة ..ضربنا امثالا بدول كثيرة استفادت من بنيها المغتربين وافادتهم ..بادلتهم ودا بود ..اغرتهم بالمساكن والاراضي حال تحويلهم عبر القنوات الرسمية ..منحتهم الاعفاءات والاستثناءات الجمركية حال استثمار اموالهم في بلادهم ..فتدفقت اموالهم لبلادهم ..ازدهرت التجارة والاستثمار ..ونهضت تلكم البلاد وقبعنا نحن في القاع ..لقد هرمنا يا صاحب السعادة ..هرمنا بعد ان كتبنا كثيرا ..وتحدثنا اكثر ..وكنا نتوسم الخير حتى آخر لحظة ..لكن بعد قرارك الاخير الخاص بسيارات المغتربين ..اسمح لي يا سعادتك للمرة الاخيرة ان اقول لك (مكانك مش هنا).

صحيفة الجريدة