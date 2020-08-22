عودة النشاط الرياضي.. اللعب على المكشوف…!

لم تمض أيام على قرار وزير الشباب والرياضة الاتحادي ولاء البوشي القاضي بتجميد النشاط، ثم حديث د. شداد عن رفضهم لاستئنافه بأي قرار صادر من قبل الوزارة وبرتكولاتها، حتى خرج الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بقرار صادم ربما يفتح أبواب الحرب المعلنة على د. شداد من جهتين في الدولة، لتظهر الأوراق ويبدو اللعب على المكشوف ظاهراً لكل الجهات.

توجيهات صارمة

وجّه الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم صلاح زين العابدين جميع الهيئات الرياضية بالولاية بإيقاف كل الأنشطة الرياضية والشبابية، ووفقًا لتعميم صحفي صادر عن إعلام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم، فإن الأمين العام أكد أن التوجيه التزام بقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية وللظروف الحرجة التي تمر بها البلاد صحياً، وأشار التعميم إلى أن الإيقاف يشمل المنافسات والدورات الرياضية والجمعيات العمومية وكل ما يشابه ذلك من أنشطة تتطلب تجمع الأفراد، وتوعد الأمين العام صلاح زين العابدين كل جهة تخالف التوجيه بالتعرض لعقوبات إدارية وفقاً للقانون.

تمسك بـ(فيفا)

إنهم غير معنيين في الاتحاد العام لكرة القدم بأي بروتوكول صحي تضعه وزارة الشباب والرياضة، وذلك لأن لديهم بروتوكولاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وأضاف: “بروتوكول الفيفا أعد بواسطة منظمة الصحة العالمية، وممثلين من اللجان الطبية في الاتحادات القارية الستة، وتابع: اتحاد الكرة غير معني بأي قرار يصدر من وزارة الشباب والرياضة السودانية، بتعليق النشاط”، مبرراً بأنها جهة غير مختصة، ويعتبر قرارها في حكم العدم.

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موسم ملغوم

إن عودة النشاط الرياضي مرتبط بانتهاء جائحة “كورونا” نهائياً، مبيناً أن اتحاد الكرة لم يتردد في الامتثال لقرار لجنة الطوارئ الصحية؛ وأعلن إيقاف النشاط الرياضي وتعطيل انطلاقة الممتاز قبل ساعات فقط من موعدها، مؤكداً أن الطوارئ هي التي تمنحهم الضوء الأخضر لانطلاقة النشاط، ولكن تحديد موعد عودة المسابقات شأن خاص باتحاد الكرة فقط، وهو قرار فني في المقام الأول، لافتاً إلى أنهم حددوا موقفهم بشكل نهائي بعدم عودة المسابقات ما لم تنتهِ الجائحة من البلاد، وأكد حميدتي أن الموسم لم يلغَ، ولم يتخذ اتحاد الكرة قراراً بإلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي والأفريقي منحهم فرصة حتى نهاية العام لإغلاق الموسم، مؤمناً على أن أمامهم “6” أسابيع فقط لإنهاء النسخة الحالية منه.

وحول إمكانية تغيير نظام المسابقة من جديد؛ بعد زوال الأسباب التي قادت لجنة المسابقات لاتخاذ قرار بالتجميع في الخرطوم، وذكر حميدتي أن الأمر في النهاية يرتبط باجتماع مجلس الإدارة وهو الذي يحدد.

الأندية والاتحادات في حيرة

وتبدو الاتحادات الولائية التي تتبع للاتحاد العام لكرة القدم في حيرة من أمرها بعد أن اضطر عدد منها إلى إلغاء قراراتها بخصوص استئناف الدوري في عطبرة والدمازين وكريمة وغيرها، وعلى ذات النهج سارت أندية الدوري الممتاز وقررت تسريح لاعبيها ومنحهم إجازة إلى حين اتضاح الرؤية حول استئناف النشاط الرياضي، في الوقت الذي قررت فيه أندية المريخ والهلال الأبيض وحي الوادي نيالا والخرطوم الوطني الاستمرار في المعسكرات والتدريبات رغم تعليق النشاط من قبل اتحاد الكرة.

تقرير: معتز عبد القيوم

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)