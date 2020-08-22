عاجل.. حمدوك يوجه خطابا للشعب السوداني بمرور عام على توليه منصبه

يوجه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء خطابا للشعب السودانى في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه منصب رئيس الوزراء.



وسيتم بث الخطاب على محطات التلفزيون والاذاعة ووكالة السودان للانباء وعدد من القنوات الفضائية.

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