سد النهضة و .. تغبيش الوعي !.. بقلم محمد لطيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ينص إعلان المبادئ لسد النهضة والذي تم توقيعه بواسطة رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا في 23 مارس 2015م بالخرطوم .. على الاتفاق بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل سد النهضة .. وبموجب مبادرة رئيس الوزراء السوداني لمواصلة التفاوض في يونيو 2020م .. وبموافقة الأطراف الأخرى قام السودان بإعداد مسودة توافقية لاتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة .. ثم قام بتحديثها بناءً على نتائج التفاوض إثر ذات المبادرة .. بعد جولة التفاوض الأخيرة باشراف اﻻتحاد اﻹفريقي في يوليو الماضي .. ولأن كثيرا من المعلومات المغلوطة متداولة الآن حول موقف السودان .. فلعل من المناسب تسليط الضوء على تلك المسودة التى قدمها السودان .. لأنها كانت ولا تزال هي المعبر الحقيقي عن موقف السودان في مسألة سد النهضة ..!

تشتمل مسودة السودان لاتفاقية الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي على 16 بندا .. يشتمل أول البنود على 3 أحكام عامة مهمة هي أولاً .. الاحتكام إلى اتفاق اعلان المبادئ خاصة مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود .. ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر ذي شأن .. ومبدأ التعاون بين الدول المتشاطئة كأحد أهم مبادئ القانون الدولي للمياه ثانياً .. عدم اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم مياه بين الدول الثلاث وثالثاً .. عدم اعتبار أو تفسير الاتفاقية على أنها إقرار أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها ..!

تتضمن الاتفاقية كذلك .. بندا للملء يتم على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث بحيث يتم كل عام خلال فترة فيضان النيل الأزرق. يتضمن بند الملء ترتيبات لتخفيف الوضع في حالة الجفاف أو الجفاف الممتد .. تتضمن الاتفاقية كذلك .. بندا للتشغيل السنوي يحدد المدى التشغيلي الطبيعي .. ويتضمن التنسيق بين الدول في بداية السنة و خلالها .. ويحتوي بند التشغيل أيضاً على ترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف ..!

و لأهمية التعاون والتنسيق المستمربين الدول الثلاث أثناء ملء وتشغيل سد النهضة تتضمن مسودة الاتفاقية بنداً لآليات التنسيق المشتركة على مستويين .. مستوى لجنة وزارية و لجنة تنسيق فنية .. تضم اللجنة الوزارية بالضرورة .. وزراء المياه للدول الثلاث وتقوم بوضع الرؤية الاستراتيجية وتعزز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية .. كما تقوم بحل المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق وتعديل الاتفاقية .. فيما تتكون لجنة التنسيق الفنية من ثلاثة أعضاء من كل دولة لتقوم بالتعاون والتنسيق الفني لتطبيق الاتفاقية ومتابعة الملء والتشغيل وحل المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقية .. ومتابعة تبادل المعلومات والبيانات ومراجعتها حسب التفصيل المضمن عنها في بند مخصص لذلك .. بالإضافة لأي مهام أخرى قد تطلبها اللجنة الوزارية ..!

من أهم البنود المنصوص عليها بمسودة الاتفاقية .. بند خاص بسلامة السد وحالات الطوارئ .. يحدد ويعرف اجراءات ومطلوبات سلامة السد .. والتعامل مع الطوارئ .. ويلزم الأطراف بتبادل المعلومات والوثائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية أسفل سد النهضة .. يطلب هذا البند أيضاً التبليغ الفوري والتعامل السريع مع كل حالات الطوارئ .. بما في ذلك أي مشاكل في جودة المياه .. يطلب هذا البند أيضاً اعتباراً خاصاً لسد الروصيرص بتقييد التغير اليومي للتصريف من سد النهضة ..!

تطالب مسودة الاتفاقية في أحد بنودها بأن تقوم الأطراف الثلاثة باستكمال دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة .. وتنفيذ توصياتها بعد إجازتها بواسطة اللجنة الوزارية ..

تحتوي مسودة اﻻتفاقية على آلية مفصلة ومتدرجة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول في تطبيق الاتفاقية .. تبدأ من لجنة التنسيق الفنية ثم اللجنة الوزارية إلى رؤساء الدول ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها الدول المعنية .. أو الاتحاد الأفريقي ترفع تقريرها لرؤساء الدول الثلاث لإقراره بالإجماع .. أو إصدار حكم وساطة ملزم لكل الأطراف ..!

ومثلها مثل أية اتفاقية محترمة .. لا تترك شيئا للصدفة .. فقد نصت مسودة السودان على أنه .. يمكن تعديل اﻻتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث وبعد 10 أعوام من نفاذها .. بما في ذلك تحديث البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناءً على البيانات الهايدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة..!

وأخيرا .. تتضمن مسودة الاتفاقية بندا يؤكد عدم مساسها بحق الدول في مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية على النيل الأزرق .. بحيث يتم تطويرها وتنفيذها حسب قواعد القانون الدولي وخاصة ما يتعلق بالاستخدام المنصف والمعقول .. وعدم التسبب في أي ضرر ذي شأن .. فهل بقي ما لم يقل ..؟!