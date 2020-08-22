عاصم البنا.. (3) أغنيات في (30) عام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعتبر الفنان عاصم البنا أكبر الفنانين عمراً في الساحة حالياً، ورغم ذلك إلا أنه يعد الأقل إنتاجاً للأغنيات. فرغم العمر المتقدم للبنا إلا أنه مازال يتوقف في محطة الثلاث أغنيات، التي ظل يرددها لأكثر من 30 عاماً بحسب صحيفة السوداني الدولية، وقد سخر الكثيرون من إطلالة البنا اليومية مقارنة بالأعمال التي يمتلكها.

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