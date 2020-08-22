غياب أجهزة كشف المناعة يعطل تصدير (113) ألف رأس في كسلا

الخليج 365 :

شكا المصدرون بمحجر كسلا ، مت تضررهم من تأخر انسياب الصادر للسعودية وبقاء الماشية لأكثر من شهرين في المحجر في انتظار التصدير بسبب عدم وصول كواشف لفحص المناعة.

وقال رئيس شركة دوبا لتصدير الماشية سلمان ، إنهم تضرروا في بقاء الماشية شهرين ونصف، وأن العلف يكلف يوميا ٣ ملايين جنيه،منوها الى أن الماشية أصبحت وزنها أكثر من ٦٠ كيلو.

وقال “نخاطب رئيس الوزراء حمدوك ووزير الثروة الحيوانية إننا تضررنا، وأن حوالى ١١٣ ألف رأس في المحجر منتظرة التصديربسبب عدم وصول كاشف المناعة” ، منوها الى أن الدولة تخسر بهذا التأخير جلب العملات الحرة لبنك السودان وفائدة الاقتصاد القومي.

وقال إن الماشية التي يملكها تعادل حوالى ٢٠ مليون دولار يمكن أن تساهم في رفد الخزينة بالعملة الحرة.