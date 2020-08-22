بين حاضنة حكومة الثورة ومخلفات النظام البائد.. بقلم محجوب مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد عام من مسيرة حكومة ثورة ١٩ ديسمبر وجدت الحكومة نوعين من التحدي يعطلان مسيرتها ويمثلان عائقا أمامها.

العائق الأول:

خاص بقوى الحرية والتغيير التي توفرت لها الظروف جعلتها ممسكة بمقود قيادة حكومة الثورة.

والعائق الثاني:

خاص بالنظام البائد الذي يضع العراقيل أمام سير حكومة الثورة، وذلك على أمل منه أن تعود إليه القيادة مرة أخرى.

فوجدت حكومة الثورة نفسها أمام تحديين في غاية الخطورة.

إذ يجب عليها أن تزيل الضعف والخلل الذي ألم بحاضنتها بحكم حداثة تجربتها في الحكم من ناحية، وبحكم اختلاف اتجاهات جسمها وتوجهاته من ناحية أخرى.

والعائق الثاني والذي يمثله مخلفات النظام البائد، فهذا قناعته بأن يخفي أي أثر لحكومة الثورة، فقد تأكد له بأنه لا وجود له معها.

وليس أمامه سوى تحطيم المشهد بالكامل.

فحكومة الثورة لا تتمكن من مواصلة سيرها إلا بإبعاده تماما عن طريقها.

أما بالنسبة للعوائق التي تتمثل في حاضنتها التي تمسك بمقود القيادة، فليس لها خيار سوى البحث معها في كيفية التخلص منها، فالصدام والمواجهة معها لا يحل إشكالا، والبحث عن قائد آخر يمسك بالمقود غير متاح الآن، وصعب الحصول عليه إن لم يكن مستحيلا، فليس أمامها غير أن تتدرج وتحاول معها وتساعدها في حل إشكالاتها من أجل أن تتمكن من ممارسة القيادة من جهة، ومن التخلص من العوائق التي يضعها النظام البائد أمام طريقها من جهة أخرى.

بمعنى يتلخص الحل في اتجاهين:

الأول: خاص بالحاضنة والثاني: خاص بمخلفات النظام البائد.

فالأول يحتاج منها إلى دعم ومساندة حتى يكتسب خبرة ومعرفة في قيادة سير الحكومة.

والثاني يحتاج منها إلى توفير أدوات وآليات لإزالته عن طريق سير الحكومة.

وكلا الحلين له سببه فسبب حل العائق الأول هو أن السياسة لا ينفع معها إلا المعرفة والخبرة من خلال التطبيق والممارسة.

وسبب حل العائق الثاني هو عدم مقدرته على الانسجام والتأقلم مع أهداف حكومة الثورة فلا حل معه سوى إبعاده.

الحقيقة الثابتة والتي لا يمكن أن نفرط فيها ونفقدها هي المكتسبات التي تسعى الثورة وحكومتها لتحقيقها والتي على رأسها التمهيد لحكم مدني ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة.

هذا هو المشهد السياسي الآن.

فمن له حل غير مساعدة قوى الحرية والتغيير والبحث معها في كيفية قيادة حكومة الثورة فليسعفنا به.

ومن يستطع أن يقنع أصحاب النظام البائد بأن ينضموا لحكومة الثورة، أو على الأقل لا يحاربونها، وذلك من خلال رميهم لأحلام وتطلعات النظام البائد فأهلا وسهلا ومرحبا بهم.

إن التعامل مع الواقع ومعطيات الراهن السياسي هو المخرج الذي يمكننا من إقامة حكم مدني ديمقراطي يثبت التداول السلمي للسلطة؛ لتتحقق التنمية والرفاهية لهذا الشعب.

ومن له بديل لهذا المشهد السياسي برمته؛ ليقوم بهذا الهدف فليخبرنا به.