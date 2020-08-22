الخليج 365 : حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم امس الجمعة لصالح المدرب التونسي اراد الزغفوري في قضيته ضد الهلال والزم الفيفا نادي الهلال بدفع مبلغ 27 الف دولار للمدرب التونسي الذي عمل في الهلال العام الماضي وقالت مصادر لـ (سودانا فوق) ان الفيفا،امهل نادي الهلال مدة شهر واحد فقط لسداد المبلغ كاملا .. ويواجه الهلال شكاوي عديدة في الفيفا من قبل عدد من اللاعبين والمدربين ابان فترة تولي اشرف الكاردينال رئاسة النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صباح اليوم السبت..الهلال يتلقي ضربة جديدة من الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.