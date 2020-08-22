حصل كضبت عليكم ؟؟.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

درج الرئيس المعزول غير (الرقيص) على سرد الحكاوي الخيالية على شاكلة حكاية سنة المكسورة ، وكيف حدثت ، وحكاية عندما تعطل بهم (اللوري) وهم حضور من شمال كردفان والعلامة التي لازالت باقية في يده جراء شدة سخونة (عادم اللوري) ، وغيرها وغيرها من القصص الخيالية التي لا يمكن ان يصدقها طفلا يحبو ، وكان المعزول يرغب من سرد تلك القص ان يبين للناس مدى شظف العيش الذي كان يعيش فيه ، وان اتى لحكم السودان من اجل يغني اهله ويجعلهم يعيشون في رفاهية ، وما يلبث الا ويردفها بعبارته الشهيرة (حصل انا كضبت عليكم ).

حكاوي المخلوع وقصصه الخيالية ذكرتني بقصص رئيس الهلال الذي يعشق هو الاخر سرد القصص الخيالية ، واحاكتها بشكل ربما يصدقها بعض حوارييه ، لكن جماهير الهلال الواعية لايمكن ان تصدق ما يسرده الرجل لانه في النهاية كما يقول عادل امام طلع (اي كلام) .

من تلك الحكاوي التي لا يمكن لاحد ان يصدقها ان تكلفة اعادة ترميم استاد الهلال وتشييد الفندق كلفت (400) مليار جنيه ، وتدوينه في ميزانية 2016 انه قام بشراء (كيبول) كهرباء بما يعادل (17) مليار جنيه وقتها الدولار كان يساوي (5جنيهات فقط) ، وتدوينه تكلفة بص الهلال الذي جاء به من الامارات ب(3 مليار وستمائة الف جنيه) مع ان سعره الحقيقي لا يتجاوز ال(200) الف درهم وقتها الدرهم لم يراوح عبتة الـ(3 جنيهات) ، ثم حديثه عن قدرة الهلال على انتداب ميسي شخصيا ، يومها ظهرت عبارة القوة المالية الضاربة التي يملكها ، ثم حديثه عن ساماتا ، وقدرته الكبيرة على انتداب الاخطر من ساماتا ، فماهي النتيجة التي حدثت ؟ النتيجة عود بلا تنفيذ ، ومحاولة منه لكسب ود جماهير الهلال بحديث لا يمكن ان يحدث على ارض الواقع .

ودونكم ما حدث على قناة الرجل وهو على الهواء ، تحدث ان فترته بالهلال قد انتهت ، وانه لن يستمر في الرئاسة ساعة واحد بعد تاريخ انتهاء عمر مجلسه في السابع والعشرين من يوليو ، ثم رفضه لكل الرجاءات والجرسة التي قامت بها لجنته الاستشارية من اجل الموافقة على التمديد ، وحديث المقربين منه انه ليس موظفا لدى شداد حتى يحرر له خطاب ممانعة في الاستمرار ، الي ان حدث الانكسار وجاء بقدميه صوب مكاتب الاتحاد طالبا (التطبيع) بعدما شعر ان تلك (المناورة ) التي قام بها لم توت اكلها وقبل ان يتبخر حلمه في الهلال جاء مهرولا صوب الاتحاد راجيا ، ومترجيا شداد ليعيده من جديد رئيسا للهلال تحت اي مسمى يرغب فيه الاتحاد .

وبايعاز منه ظلت الته الاعلامية تتحدث باستمرار عن قيامه بتسديد كافة حقوق المحترفين الاجانب والاجهزة الفنية الاجنية ، حتى اكتشفت جماهير الهلال ان الرجل كان يكذب عليها باستمرار ، فاهو يسدد للكوكي ، ثم تظهر شكاوى اللاعبين الاجانب ، بلعويدات ،امبومبو ، بن فرج ، العراقي محسن ، واخيرا ظهر الزعفوري غير تلك المستحقات التي يطالب بها جمال سالم ، وكاديو ، اضافة لراتب اربعة اشهر للاعبي الهلال الوطنيين ، تلك الاموال واجبة السداد لكننا اكتشفنا ان الرجل كان يمارس على جماهير الهلال التضليل كما ان الته الاعلامية كانت تساعده هي الاخرى بابراز ان الخديوي قام بتسديد كافة المستحقات والرواتب الشهرية الي ان ظهرت الحقيقة ، ولا استبعد ان يقول الرجل لجماهير الهلال على طريقة المعزول (حصل كضبت عليكم)؟؟؟؟

اخيرااخيرا ..!

ثم ظل الرجل يتحدث باستمرار على انه لم يقم باغلاق ابواب العضوية ، بل هي مفتوحة على مصرعيها لطالبيها مع ان الحقيقة تقول غير ذلك ، الحقيقة تقول ان ابواب العضوية مفتوحة فقط للعضوية التي ياتي بها الرجل وانصاره اما بقية مكونات الهلال فلا عضوية يمكن ان ينالوها طالما انه رئيسا للهلال ، ساعده في ذلك تلك المفوضية التي لم تحترم نفسها ، ولم تحترم القانون ، ساعدهم في ذلك وزير ضعيف لا يقوى ان يفعل شئيا ، وكيف له ان يفعل شئيا وامانة الشباب تراغب كل قراراته ، وربما كان يعرض عليهم القرارات التي ينوي اصدارها فيتناقشون فيها ، يشطبون منها ما هو ضد الخديوي لانه رجل النظام المدلل

اخيرا جدا ..!

اعتقد ان اصرار شداد على تنصيب الخديوي رئيسا للهلال المرحلة المقبلة فيه دمار شامل للهلال ، لان جماهير الهلال يومها لن تصمت ، ولن يكون الرجل بمقدوره الدخول لاستاد الهلال الا بعد ان يطلب كتيبة كاملة لحمايته على حسب ما صرحت مجموعة اولتراس الهلال التي اكدت انها لن تسمح له مجددا بدخول ملعب الهلال تحت كافة الظروف ، فان اراد شداد ان يتحول الهلال الي (يمن او سوريا ) عليه بتنصيب الخديوي رئيسا للهلال .

نواصل

اذهبوا فأنتم الطلقاء