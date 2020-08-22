نعم الرجال انتم.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* يا سلام علي رجال الهلال

القابضين علي جمر القضية والمتوشحين بحب الشعار والمدافعين عن ارث وتاريخ الكيان

* امس الاول كان يوما مشهودا باتحاد كرة القدم وقد تدافع أهل الهلال وأهل القضية إلي مكتب دكتور شداد رافضين بشدة عودة الكاردينال إلي رئاسة النادي

* الكاردينال يعني لاهل الهلال الفشل والغطرسة والعنجهية والديكتاتورية

* الكاردينال بني لنفسه مجدا وتاريخا في الهلال وهدم فريق الكرة وقيم وارث وموروثات الكيان

* الرئيس الذي حرم الرواد من دخول النادي وقطع الطريق أمام الجماهير لنيل العضوية وبقرار جائر رفع رسوم العضوية إلي الف جنيه اسقطته المحكمة وعن عمد ومع سبق الإصرار منح موظف العضوية في النادي اجازة مفتوحة

، الرئيس الذي سخر الته الإعلامية لهتك أعراض أهل الهلال بأبشع الألفاظ والاساءات النابية لا يمكن ان يؤتمن علي الكيان

* كانت الانقاذ تسخر كل إمكانياتها وأجهزتها لحماية الرجل فتجبر وتكبر وطغي وافتري ورغم ذلك لم يتوقف أهل الهلال من ملاحقته بالقضايا والشكاوي في المحاكم لانهم يدركون بان ليل الظلم مهما طال فأن فجر الخلاص سيأتي

* لو كان الكاردينال يملك ذرة من الحياء بعد لقاء التنظيمات ورواد النادي بالدكتور شداد ومطالبتهم بعدم تعيينه لاعلن اعتذاره

* بيان الالتراس الناري وإجماع رواد النادي والتنظيمات علي عدم عودته رسالة قوية للدكتور شداد بأن يراجع مواقفه

* كنت من الداعمين والمطالبين باستمرار الكاردينال في الفترة الانتقالية عملا بمبداء المثل ( جنا بتعرفوا خيرا من جنا ما بتعرفوا ) ولكن من خلال المشهد الان وضح أن موقفنا كان خاطئا

* الهلال قبل مجئ الكاردينال كان عالم جميل حيث الألفة والمحبة والترابط الاجتماعي وفريق كورة يهز ويرز

* وضع الفريق عبد الرحمن سر الختم اللبنات الاولي في بناء فريق هلالي بقيادة المصري مصطفي يونس بدعم ورعاية الأرباب

* ويوم أن تقلد صلاح إدريس رئاسة النادي بداء الهلال في وضع قدما في طريق المجد وصناعة التاريخ في البطولات القارية

* كان الهلال كورة ومعاني والان اصبح مباني بلا كورة وقيم مفقودة

* إستمرار هذا الرجل خصما علي تاريخ الهلال واذا كان فعلا محبا للكيان كما يدعي فعليه الرحيل

* المليارات التي صرفتها ولم تنجي بها بطولة لو صرفت إضعافها مرة اخري فلن نجني سوي الهزائم لان فاقد الشئ لا يعطيه

* في كل عام تتكرر ذات الأخطاء مدرب وراء مدرب كل تلاتة شهور ولاعبين أجانب فاشلين وعاطلين بلا موهبة أو إضافة فنية للفريق

* والتكرار يعلم الحمار ولكن أشرف لا يتعلم ولا يستفيد من أخطاءه

عشان كدا ما في كلمة انسب وابلغ غير أن تقول لك جماهير الهلال

( ترحل بس )