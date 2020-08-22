بامر الجماهير ..الكاردينال تيت ،، تيت.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️شداد شاهد بنفسه الحشود الزرقاء التي حاصرت الاتحاد الخميس الماضي رفضاً لعودة الرئيس الاسوأ في تاريخ النادي .

▪️شداد شاهد الحشود والتقي المجلس القيادي للتجمع الوفاقي .

▪️شداد ذُهل من كم المعلومات الذي مده به مكوك الوفد ايهاب حجازي لاسيما فيما يختص بالملف الجنائي لكردنه و الاحكام التي صدرت بحقه .

▪️الوفد اخبر شداد بقرار الجماهير انتهاء عهد كردنه بالهلال وعدم السماح له بدخول الاستاد .

▪️حينما تقرر الجماهير يصبح امرها نافذ .

▪️بعد قرار الجماهير نقول لكردنه ، اعمل شخيط واقيف بعييييد .

???? اليوم السبت يتكرر حصار الجماهير لمقر الاتحاد .

▪️مسيرة اليوم ستكون اكبر ذلك ان كل عشاق الازرق سيكون حضوراً منتصف نهار اليوم .

▪️في السكه مووج ازرق هدر .

???? بعد ان اعلنت التنظيمات والروابط الهلاليه عدم دخول الكاردينال الاستاد باتت عودة الرجل مستحيله .

▪️قرار التنظيمات الهلاليه عبر عنه التحالف الوفاقي والذي بات اكبر تحالف جماهيري في تاريخ الهلال .

▪️الرأي عندي ان خيار الكاردينال قد سقط رغم محاولات مناديبه داخل الاتحاد العام .

▪️شداد هلالي عاشق قبل ان يكون رئيس اتحاد و يهمه جداً استقرار الهلال .

▪️كل الشواهد تؤكد ان اعادة كردنه لا تعني الاستقرار بل على العكس ستفجر الاوضاع وربما سالت دماء .

▪️المخرج في مجلس وفاقي لنصف عام يجيز النظام الاساسي و يشكل مطلوبات الانتخابات .

▪️وداعاً الرئيس الاسوأ .

???? وزير الرياضه (المكلف) بولاية الخرطوم اصدر قراراً منع بموجبه اي نشاط رياضي !!

▪️القرار الكيدي صدر ومعدلات الاصابه تهبط لادنى معدلاتها و 16 ولايه تعلن حاله صفريه في الاصابات الجديده .

▪️القرار الكيدي صدر بعد ساعات من مسيرة (جرد حساب) التي شارك فيها عشرات الالاف وبرعايه خاصه من والي الخرطوم .

▪️ولايه تسمح بتجمع عشرات الالاف وتمنع 22 لاعب من اجراء التمارين للدفاع عن شعار الوطن !!

▪️نعم المنتخب هو المستهدف من القرار فلا نشاط في الساحه غير المنتخب ، والقرار صدر بعد ساعات من اعلان الاتحاد استئناف تمارين المنتخب .

▪️الوزير الذي تفاءنا به يبدو انه بات في يد الفاشله ومن لف لفها من اعداء الاتحاد العام .

▪️المنتخب سيواصل الاعداد وعلى الوزير انزال عقوباته التي زعم .

▪️ليأت الوزير بالشرطه لايقاف تمارين المنتخب لتكون سابقه لم تحدث على مستوى العالم .

▪️الوزير المستجد لا يعلم ان الاتحاد العام لا علاقة له بالوزاره الولائيه .

▪️من اين اتى حزب البعث بهذا الوزير الذي خرج منسوبي الوزاره احتجاجاً على قرارته .

▪️عموماً حزب المؤتمر السوداني سمى الوزير الجديد وكلها ايام ويغادر الوزير الحالي غير مأسوف عليه .

???????? كلام سياسه .

▪️حركة الحلو رفضت رئاسة حميدتي للوفد الحكومي بزعم ان الدعم السريع مارس القتل ضد المواطنين ورضى بكباشي !!

▪️حركة الحلو كانت تزعم ان القتل تم بطائرات والطائرات تابعه للجيش لا الدعم السريع !!

▪️بالمناسبه من الذي تسبب في قتل المواطنين ، الدعم السريع ام الحركات التي مارست نشاطها وسط القرى واتخذت السكان دورع بشريه ؟ .

▪️جيش الحلو هل كان يقذف القوات المسلحه بالرصاص ام بالورود !! مالكم كيف تحكمون .