بامر الجماهير ..الكاردينال تيت ،، تيت.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️شداد شاهد بنفسه الحشود الزرقاء التي حاصرت الاتحاد الخميس الماضي رفضاً لعودة الرئيس الاسوأ في تاريخ النادي .
▪️شداد شاهد الحشود والتقي المجلس القيادي للتجمع الوفاقي .
▪️شداد ذُهل من كم المعلومات الذي مده به مكوك الوفد ايهاب حجازي لاسيما فيما يختص بالملف الجنائي لكردنه و الاحكام التي صدرت بحقه .
▪️الوفد اخبر شداد بقرار الجماهير انتهاء عهد كردنه بالهلال وعدم السماح له بدخول الاستاد .
▪️حينما تقرر الجماهير يصبح امرها نافذ .
▪️بعد قرار الجماهير نقول لكردنه ، اعمل شخيط واقيف بعييييد .
???? اليوم السبت يتكرر حصار الجماهير لمقر الاتحاد .
▪️مسيرة اليوم ستكون اكبر ذلك ان كل عشاق الازرق سيكون حضوراً منتصف نهار اليوم .
▪️في السكه مووج ازرق هدر .
???? بعد ان اعلنت التنظيمات والروابط الهلاليه عدم دخول الكاردينال الاستاد باتت عودة الرجل مستحيله .
▪️قرار التنظيمات الهلاليه عبر عنه التحالف الوفاقي والذي بات اكبر تحالف جماهيري في تاريخ الهلال .
▪️الرأي عندي ان خيار الكاردينال قد سقط رغم محاولات مناديبه داخل الاتحاد العام .
▪️شداد هلالي عاشق قبل ان يكون رئيس اتحاد و يهمه جداً استقرار الهلال .
▪️كل الشواهد تؤكد ان اعادة كردنه لا تعني الاستقرار بل على العكس ستفجر الاوضاع وربما سالت دماء .
▪️المخرج في مجلس وفاقي لنصف عام يجيز النظام الاساسي و يشكل مطلوبات الانتخابات .
▪️وداعاً الرئيس الاسوأ .
???? وزير الرياضه (المكلف) بولاية الخرطوم اصدر قراراً منع بموجبه اي نشاط رياضي !!
▪️القرار الكيدي صدر ومعدلات الاصابه تهبط لادنى معدلاتها و 16 ولايه تعلن حاله صفريه في الاصابات الجديده .
▪️القرار الكيدي صدر بعد ساعات من مسيرة (جرد حساب) التي شارك فيها عشرات الالاف وبرعايه خاصه من والي الخرطوم .
▪️ولايه تسمح بتجمع عشرات الالاف وتمنع 22 لاعب من اجراء التمارين للدفاع عن شعار الوطن !!
▪️نعم المنتخب هو المستهدف من القرار فلا نشاط في الساحه غير المنتخب ، والقرار صدر بعد ساعات من اعلان الاتحاد استئناف تمارين المنتخب .
▪️الوزير الذي تفاءنا به يبدو انه بات في يد الفاشله ومن لف لفها من اعداء الاتحاد العام .
▪️المنتخب سيواصل الاعداد وعلى الوزير انزال عقوباته التي زعم .
▪️ليأت الوزير بالشرطه لايقاف تمارين المنتخب لتكون سابقه لم تحدث على مستوى العالم .
▪️الوزير المستجد لا يعلم ان الاتحاد العام لا علاقة له بالوزاره الولائيه .
▪️من اين اتى حزب البعث بهذا الوزير الذي خرج منسوبي الوزاره احتجاجاً على قرارته .
▪️عموماً حزب المؤتمر السوداني سمى الوزير الجديد وكلها ايام ويغادر الوزير الحالي غير مأسوف عليه .
???????? كلام سياسه .
▪️حركة الحلو رفضت رئاسة حميدتي للوفد الحكومي بزعم ان الدعم السريع مارس القتل ضد المواطنين ورضى بكباشي !!
▪️حركة الحلو كانت تزعم ان القتل تم بطائرات والطائرات تابعه للجيش لا الدعم السريع !!
▪️بالمناسبه من الذي تسبب في قتل المواطنين ، الدعم السريع ام الحركات التي مارست نشاطها وسط القرى واتخذت السكان دورع بشريه ؟ .
▪️جيش الحلو هل كان يقذف القوات المسلحه بالرصاص ام بالورود !! مالكم كيف تحكمون .
كانت هذه تفاصيل خبر بامر الجماهير ..الكاردينال تيت ،، تيت.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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