الترس الأزرق صاحي..!.. بقلم نادر عطا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*يظن العجوز ديكتاتور زمانه شداد أنه يستطيع تمرير لعبته القذره واعادة المدان المحتال مرة اخري لنادي الشرفاء، ولا يدري المخرف بأن رئيس الغفله لن يستطيع وضع رجله في عتبة النادي بعد أن أصبح لشعب الهلال الحر القرار.

*المؤامرات الكيزانية لن تنجح مع وجود حكومة الثورة والحرية والعدالة، والقانون الذي فصل في عهد الكيزان الحرامية وجعل صاحب سوابق رئيسا لنادي الحركة الوطنية سيطبق، وليعلم مدمر الكرة السودانية المخرف أن شعب الهلال اذا هاج ستهيج كل البلد.

*ونتحدي الديكتاتور المخرف بأن ينفذ قراره ويأتي بالمحتال رئيسا للجنة التطبيع ، وقتها سيعرف من دمر الرياضة في البلاد قوة شعب الهلال وعنفوانه وقراره وثورته التي ستكون حديث الساعة وعبرة لكل من يستهتر بملوك النضال.

*الديكتاتور العجوز سيعي قريبا جدا مقولة “الهلال لشعبه ولشعبه القرار”، وننصحه بالتراجع سريعا، حتي لا يصاب بالصدمة وتكون نهايته علي يد شعب الهلال، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

*ولجاهل زمانه خريج الاصلاحية نقول، نتحداك بعد أن تحتفل مع العجوز بنجاح مخططكم أن تسجل زيارة واحدة فقط لنادي الهلال، الذي لولا الأقدار ودعم الكيزان أسيادك الحرامية لما كنت تحلم الجلوس علي مدرجاته الشعبية.

*الترس الأزرق صاحي، واللعب الذي يتم داخل المكاتب بين المدان وكيزان اتحاد الفساد مكشوف وكتيبة المقاتلين الزرق جاهزة، وأتوقعها ستة صفر مع الرأفة.

*نحذر والي الخرطوم “والي الثورة” من عواقب القرار الكارثي والاستهتار بشعب الهلال، ولا نملك إلا أن نقول له “أطفئ النار قبل أن تشتعل”، لأنها اذا اشتعلت لن تنطفئ إلا بعودة الهلال لأهله.

*واعلم يا “والينا” أن الطعون التي قدمت لاتحاد الكيزان الفاسد بواسطة هلالاب شرفاء صحيحة لا فيها شق لا طق، لأن المطعون ضده محتال وسبق أن تمت أدانته في قضية تمس الشرف والأمانة وبالمستندات، ولأنه كوز فصلوا له القوانين، ليصبح مرشح الحزب البائد لرئاسة الهلال ويفوز، ليدخلوا عبره “التمكين” في النادي الذي هزم وطرد الأستعمار.

*هذا المحتال الذي يحتمي بالديكتاتور العجوز عضو مجلس شوري الحزب البائد، دشن الحملة الانتخابية للرئيس القاتل المخلوع من داخل استاد الهلال، والعالم كله شاهد رقصة “الورا” الشهيرة في وقت كان فيه الامنجية وكتائب أولاد الحرام يهاجمون النساء داخل بيوتهم.

*قال شعب الهلال كلمته “لن يحكمنا رئيس كوز محتال رقاص”، وليس هنالك قوة في الأرض تمنع الشعب الأزرق من تحقيق مطالبه، وكل القوة نادي الهلال جوه وضربة البداية مفاجاة داوية.

*واهم من يظن أن الكوز المحتال يستطيع دخول نادي الشرفاء مرة اخري، ومن يحلم بأستمرار تاجر السلاح وقاتل أهلنا الجنوبيين نقول له، شهداء ثورتنا المجيدة ما ماتوا عايشين مع الثوار، وثوار الهلال جاهزين موية ونور.

*يريد محتال زمانه أن يوصل رسالة للمسئولين عبر” القباضين” من اعلامه الذي يسبح بحمده بأن لا أحد يملك المال ليدير الهلال، ولا يدري الجاهل أن أصغر مشجع بإمكانه ادارة النادي، لما سيجده من دعم كل الوان الطيف الهلالي.

*ولأنه “محتال” ومستهبل علي أعلي مستوي خرج للناس عبر قناته و حلف بأولاده بأنه قنع من خيرا في الرئاسة ولن يعود أن أنطبقت السماء مع الأرض وردد خلفه الكورال من الهتيفه، وسرعان ما عاد المحتال لعادته القديمة لينكشف خداعه ويظهر علي حقيقته، أي دجل هذا.

*لأول مرة في تاريخ الهلال الجماهير تحتفل وتوزع الحلوى فرحه بانتهاء فترة رئيس،ياخ أختشي قالوا ما دايرنك،ثقيل بشكل.

*جاهل زمانه يوجه بإزالة صورته من المقصورة،ويقول بالصوت العالي “تاني ولا دقيقة” ،جائزة كسكته جديدة لنج لمن يعرف تاريخ التصريح والمناسبة.

*أخيرا.. ننتظر قرار الفاسد الديكتاتور العجوز مدمر الرياضة، ولكل حدث حديث وزي ما سقطت تسقط تاني..!