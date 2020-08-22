إتجاه لإلغاء ترتيبات مواجهة الكاميرون بسبب المال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألغت المطالب المالية لشركة تنظيم مباريات دولية الترتيبات لإقامة مباراة ودية بين السودان والكاميرون في شهر سبتمبر المقبل ضمن التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا 2022 التي قرر “كاف” استئنافها في نوفمبر المقبل، وكشف مصدر موثوق لـ”سبورت249″ أن المفاوضات بدأت قبل أيام لإقامة مباراة بين السودان والكاميرون في تونس حسب طلب إدارة المنتخب الكاميروني، حيث تعتقد أن اختيار تونس يسهل مهمة وصول اللاعبين،وأضاف المصدر” الشركة قدمت عرضها لاتحاد الكرة مطالبة بمبلغ 28 ألف يورو من أجل الإقامة والسكن وحجز ملعب التدريبات والمباراة في تونس، وأوضحت أن المبلغ يعتبر نصف التكلفة الفعلية لإقامة المباراة والنصف الآخر تتحمله إدارة المنتخب الكاميروني، وحسب المصدر” الاتحاد العام لكرة القدم اعتبر المبلغ عالياً واعتذر عن المباراة، خاصة أنه سيتحمل أيضًا تذاكر السفر ونثريات اللاعبين بالإضافة إلى المبلغ المطلوب من قبل الشركة، ويضيف” كانت هناك اتصالات سابقة بين السودان وتشاد لإقامة مباراة ودية عبر المدرب فيلود، وشرع الاتحاد في تجديد الاتصالات مع تشاد في ظل تمسك الجهاز الفني للمنتخب بضرورة خوض مباراة إعدادية في سبتمبر، وأخرى في أكتوبر قبل مواجهتي غانا في نوفمبر، وكان اتحاد الكرة ألغى برنامج استئناف الموسم بعد قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بأحقية وزارتي الصحة والرياضة في تحديد موعد عودة النشاط، وأعلن الاتحاد عن تجمع للمنتخب الوطني بداية من 22 أغسطس الجاري.