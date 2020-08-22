جمال سالم يغادر الخرطوم ويهدد الهلال بـ(فيفا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادر الأوغندي جمال سالم حارس الهلال إلى بلاده الأسبوع الماضي بعد قرار تعليق النشاط من قبل اتحاد الكرة، واتخاذ نادي الهلال قرارًا بإيقاف التدريبات، وقال جمال سالم في تصريحات صحافية إنه لن يعود مجددًا لنادي الهلال حتى وإن أعلن الاتحاد استكمال الموسم خلال الأيام المقبلة، واضاف” عدت إلى السودان في الفترة الماضية وفق اتفاق مع إدارة الهلال للحصول على مستحقاتي المتأخرة التي تصل إلى رواتب ستة أشهر، ولكن إدارة الهلال لم تنفذ الاتفاق،وأشار سالم إلى أن محاميه خاطب اتحاد الكرة السوداني وطلب فسخ التعاقد بسبب تراكم الرواتب وعدم جدية نادي الهلال في الدفع، وقال” انتظر حالياً القرار النهائي الذي سيصل إليه المحامي.

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