كشفت تقارير محلية معلومات جديدة، عن أسباب قرار مدير جامعة الجزيرة ، سحب درجة الماجستير في علم الاجتماع من الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت التقارير إن اسباب سحب درجة الماجستير، تعود لعدم استيفاء الطالب عمر حسن أحمد البشير لشروط الالتحاق ببرنامج الماجستير، لعدم حصوله علي شهادة البكالوريوس ، وان أعلي درجة تحصل عليها تعادل ،درجة الدبلوم نظام ثلاث سنوات ،حسب معادلة الشهادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل جديدة لسحب الماجستير من "البشير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.