بعد دقائق من إقلاعها.. تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

السبت 22 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تحطمت طائرة شحن، صباح السبت، بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

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وقال كور كوال أجيو، المدير العام لمطار جوبا، في تصريح لراديو تمازج إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار، كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب.

وأوضح المدير العام إنه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم طائرة الشحن حوالي الساعة التاسعة صباحاً.

وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".