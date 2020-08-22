الفنانة ندى القلعة تتحول لـ(بنك السودان)..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في ظل الأوضاع التي يعاني منها الشعب السوداني راجت أخبار بأن (عداد) الفنانة ندى القلعة 160 مليون جنيه خلال ساعتين، بمعدل 80 مليون للساعة و40 مليون لنصف ساعة و20 مليون لربع الساعة و1500 للدقيقة، وقياساً على تلك الأرقام الخيالية، فيتوقع النقاد بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن تتحول ندى القلعة إلى خزنة أشبه ببنك السودان، حال واصلت في تسعيرة الحفلة بذلك المبلغ.

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