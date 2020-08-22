توقف العدادات.. “القونات” تنافسن حول العربات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في ظل توقف العدادات بسبب جائحة كورونا لم تجد الفنانات شيئاً سوى التنافس على موديلات العربات، فصباح كل يوم تظهر فنانة بموديل جديد بحثاً عن مغرزة أخريات في الوسط الفني. ويتوقع النقاد حال استمرت الأوضاع بالشكل الحالي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن تتحول الفنانات إلى سماسرة في ظل توقف العدادات.

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