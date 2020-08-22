شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفاجأ مجلس إدارة نادي المريخ، بأن اللاعب خالد عبد المنعم النعسان لم تتم إعارته وإنما تم شطبه من كشوفات الفريق.

وقال مصدر بارز في المجلس: “تفاجأنا بأن النعسان مشطوب ولم يعد لاعباً في المريخ”.

ولفت المصدر إلى أنهم سيحاولون خلال الأيام المقبلة التفاوض مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للمريخ بعد انتهاء العقد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يفاجأ بشطب “النعسان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.