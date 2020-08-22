حمدوك يوضح خطة رفع الدعم ويصرح”حجم ديون الدولة بلغ 60 مليار دولارا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك، إن أكبر مهدد للاقتصاد الوطني ينحصر في عمليات التهريب التي تلتهم 40 بالمائة من المكون الاقتصادي للبلاد.

وقال عبد الله حمدوك في برنامج إذاعي، يوم الجمعة، إن لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة لمحاربة عمليات التهريب قد نجحت خلال فترة وجيزة من تشكيلها من الحد من عملية التهريب في قطاع الدهب وتمكنت من تصدير أربعة طن ذهب خلل فترة وجيزة، وفقاً لوكالة أنباء السودان “سونا”.

ووصف حمدوك، عمليات ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الوطنية خلال اليومين الماضين وكذلك ارتفاع أسعار الذهب بأنه عمليات تخريب منظم وممنهج، إذ ليس لها ما يبررها اقتصاديا “فلا يعقل أن يشتري البعض سعر الذهب بأكثر من 10 بالمائة من سعره العالمي” .

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وبين، أن السودان يسعى لايجاد برنامج اقتصادي توليفي يتماشى مع أوضاعه الاقتصادية ومع توجيهات صندق النقد.

ونفي، أن تكون لدى حكومته النية في رفع الدعم بشكل مطلق عن كافة السلع، موضحا أنه سيتم رفع الدعم تدريجا عن سعلتي الجازولين والبنزين، فيما ستبقى دعمها لستة سلع أخرى، مبينا أن عمليات التهريب تستهدف السلع المدعومة.

وأشار، إلى أن حجم الديون السودانية قد بلغ 60 مليار دولارا.

وأضاف، أن علاقة السودان الخارجية جيدة ،وأن مؤتمر برلين بخصوص السودان ليس مؤتمر مانحين ولكنه مؤتمر شركاء السودان للتعاون من خلله لمصلحة الجميع.