المنتخب الوطني يتجمّع اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المتوقع أن يتجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم السبت الموافق 22 أغسطس الحالي من العام 2020م، وذلك بتوصية من الجهاز الفني بعد التشاور مع لجنة المنتخبات الوطنية، ووفقاً للبرنامج الصادر من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المستر هوبير فيلود الفرنسي الجنسية، والكابتن خالد بخيت المدرب العام، فسيؤدي المنتخب ثلاثة تدريبات؛ حيث يؤدي الحصة الأولى يوم السبت، والثانية يوم الثلاثاء والثالثة يوم الجمعة القادم، والتي توافق أيام (22، 25، 28) من شهر أغسطس الجاري، قبل أن ينخرط المنتخب في معسكر مقفول مطلع سبتمبر المقبل، وكانت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية وأمن عليها المدير الفني في يوليو الماضي مكونة من اللاعبين علي عبد الله أبو عشرين، منجد النيل (المريخ)، جاهد محجوب (المريخ الفاشر) في حراسة المرمى، خط الدفاع أمير كمال، صلاح نمر، وليد حسن (المريخ)، عبد اللطيف بويا، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني (الهلال)، محمد إبراهيم وضاح (الهلال الأبيض)، بخيت خميس (المريخ الفاشر)، حسين الجريف (الخرطوم الوطني)، صلاح إبراهيم حسين (الأهلي شندي)، وفى خط الوسط نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، فارس عبد الله، عبد الروؤف يعقوب (الهلال)، رمضان عجب، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب وأحمد حامد (المريخ)، مفضل محمد الحسن (المريخ الفاشر)، وفى خط الهجوم وليد الشعلة ومحمد موسى الضي (الهلال)، ياسر مزمل (الأهلي شندي)، معاذ القوز (الخرطوم الوطني)، وسيف الدمازين (المريخ الفاشر)..