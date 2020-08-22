عاجل.. تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان

أفادت مصادر بتحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. و من غير المعروف حتى اللحظة نوع الطائرة وعدد الضحايا.
وقال شاهد عيان في حديثه، إن الطائرة التي قيل إنها متجهة إلى دولة لم تذكر اسمها أقلعت من مطار جوبا الدولي في حوالي الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.
وقال شاهد عيان آخر من جوبا بحسب صحيفة السوداني، إن “عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والذين نجوا غير واضح حاليا”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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