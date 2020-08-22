تجمع أبناء شمبات يعلن تتريس الشوارع الرئيسة والفرعية ببحري

أعلن تجمع أبناء شمبات تتريس كل الشوارع الرئيسة والفرعية ببحري اعتباراً من أمس الجمعة الواحدة ظهراً وحتى الـ(3) ظهراً، ودعا التجمع في بيان المواطنين لاتخاذ التدابير المناسبة أثناء ساعات الإغلاق المعلنة.

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وأشاروا إلى أن التتريس سيستمر يومياً حتى تنفيذ المطالب عبر جداول ستعلن لاحقاً، كما كشفوا عن عزمهم تسيير موكب الحكم المحلي بعد غد الاثنين والذي سيتجه إلى الوحدات الإدارية، وسيختتم بوقفة احتجاجية. وكشف البيان بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن قيام ندوات وخطب داخل الأحياء يوم الأربعاء المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)