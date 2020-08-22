أجرت وزارة الطاقة والتعدين عملية فرز عطاء توريد المنتجات البترولية لشهر ستمبر (الخميس)، وأعلن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد عن حرصه على اتباع المنهجية والشفافية والعدالة في كافة خدمات الوزارة من عطاءات وتعيينات. Advertisements وأشار حامد بحسب صحيفة المواكب، إلى أن عملية الفرز تمت وفق الأسس والضوابط بكل شفافية في عطاء طلبيات شهر سبتمبر. وأضاف “نطالب الشركات التي لم يحالفها الحظ أن تشارك في العطاء العالمي الذي تم طرحه في وسائل الإعلام العالمية لتغطية حاجة ستة أشهر”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة والتعدين تجري فرز عطاء توريد المنتجات البترولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.