في ابشع جريمة قتل .. سوداني يقتل سودانية بالقاهرة

نقلت مصادر تفاصيل مقتل سيدة سودانية على يد شاب من جنسيتها في منطقة ارض اللواء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتعود التفاصيل بحسب المصدر الى ان السيدة الستينية القتيلة كانت تستاجر شقة في ارض اللواء وتديرها لممارسة اعمال منافية للآداب، فيما كان الشاب العشريني المتهم بقتلها احد زبائنها.

ووفقا للمصدر ان الشرطة المصرية فان الشاب اتفق مع السيدة على احضار فتاة معينة وسدد مبلغ 200 جنيه القيمة المتفق عليها.

وحينما عاد في الموعد المحدد لم يجد الفتاة المطلوبة وبعد اتمام العملية هم بالمغادرة لكنها اعترضته وطالبت بزيادة في المبلغ، ليحتد الخلاف بينهما ويقوم بتقييدها وخنقها حتى الموت.

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وبعد ايام من الواقعة اشتم الجيران رائحة كريهة من الشقة فابلغوا شرطة النجدة التي اخطرت بدورها قسم شرطة العجوزة ونقطة ارض اللواء.

وعثر رجال الشرطة على جثة السيدة في حالة تعفن مقيدة اليدين وبها آثار خنق داخل غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وبعد مراجعة سجل مكالمات القتيلة وما سجلته كاميرات المراقبة في الخارج تم التوصل للشاب.

وبعد القبض عليه اعترف المتهم بحسب صحيفة الدار بجريمته بصورة تفصيلية وقام بتمثيلها مبرراً اياها بخوفه من ارتفاع صوتها وانتباه الجيران للامر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)