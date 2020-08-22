لجان مقاومة أحياء الخرطوم تُعلق عمليات التصعيد أمس “الجمعة”

أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق وقف عمليات التصعيد مؤقتاً خلال يوم أمس الجمعة، وعزت في بيان لها ذلك إلى عدم السماح للمتربصين من عناصر النظام البائد باستغلال هذا التصعيد، مؤكدة تمسكها بتحقيق مطالب الشعب السوداني وتصحيح مسار الثورة دون أي التفاف أو مساومة. وأضافت التنسيقية بحسب صحيفة المواكب: ستتواصل عمليات التصعيد الثوري بشتى أساليب العمل السلمي حتى استكمال كافة أهداف الثورة بالتنسيق مع بقية تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم. Advertisements وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى قيادة الجيش وسط الخرطوم تحسباً لأي احتجاجات محتملة أمس الجمعة. ووفق شهود عيان فإنه تم إغلاق الطرق بواسطة الشرطة وسيارات الدفع الرباعي بجانب كتل خرسانية وانتشرت قوات مكثفة من الشرطة في الخرطوم، وتم إغلاق مسار جسر المك نمر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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