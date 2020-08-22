13 من بين 15 بلدا بمجلس الأمن تعارض العقوبات ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: واجهت الولايات المتحدة مزيدا من العزلة يوم الجمعة بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران حيث عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي.

وجاءت معارضة التحرك الأمريكي بدعوى بطلانه نظرا لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين، بحسب رويترز.

وخلال الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاقه العد التنازلي ومدته 30 يوما لعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، كتب الحلفاء القدامى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا وفيتنام والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وإستونيا وتونس رسائل اعتراض اطلعت عليها رويترز. المادة السابقة مصر تكشف عن مسودة أولية لاتفاق سد النهضة مع إثيوبيا المقالة القادمة السيد نصر الله يهاجم إسرائيل بشدة ويعتبرها “البلاء الحقيقي في المنطقة”

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