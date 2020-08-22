أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 22 أغسطس 2020م

صحيفة الوطن:

حمدوك :خزينة الدولة خاوية وجاهز للمغادرة اذا طلب الشعب مني

الوساطة تعلن تعليق التفاوض مع حركة الحلو

اطلاق سراح حسبو محمد عبد الرحمن

وفيات كرونا صغر لأول مرة منذ شهور

حمدوك لمؤتمر اذاعي تراضينا مع المكون العسكري حتى لايحدث انهيار

المؤتمر السوداني يهاجم الحزب الشيوعي بسبب المتاريس

كرشوم:انسحاب الحلو هدفه إطالة أمد الحرب

صحيفة السوداني:

الحزب الشيوعي يتبرأ من الحكومة الإنتقالية ويتهمها بالفشل معلناً اسقاطها وسحب جميع منسوبيه بها

الوساطة الجنوبية تُعلن تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو

الأمن والدفاع يطلب رؤية لاتخاذ قرارات أمنية للتعامل مع الأحداث

حمدوك يتلقى رسالة من أبي أحمد

حمدوك: إذا طلب مني الشعب التنحِّي سأغادر وأقول له: (تعظيم سلام).

حمدوك : هنالك جهات تشتري الذهب بأكثر من ‎%‎10 من سعره الأساسي ، وهذا عمل تخريبي منظم

تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستورية نحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومى

تشكيل المجلس التشريعي ليس مسئؤليتي وهو إنجاز ثورة ديسمبر

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صحيفة أخبار اليوم

السفير الإماراتي يكتب لـ «أخبار اليوم» حول مرحلة فارقة وجديدة في العالم.

الجنيبي: نرفض التدخل في قرارات الإمارات والمزايدة علي سياساتها ومواقفها.

(أخبار اليوم) تنشر رصداً لحوار رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي.

د.حمدوك: إذا طلب مني الشعب التنحي .. سأفعل وبتعظيم سلام.

الوساطة توضح تفاصيل قرار تجميد مفاوضات جوبا بين الحكومة وحركة الحلو.

المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تتواصل برعاية جنوب افريقيا.

تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تقرير الاربعاء.

صحيفة آخر لحظة: حمدوك : نجيب 2 مليار دولار للوقود من وين؟)

معلومات جديدة حول سحب ( ماجستير البشير)

الحكومة : الثورة لن تُسرق برسالة ( واتساب أو فيسبوك)

الوساطة تجمد التفاوض مع الحلو

حجز ماشية شهرين بسبب تأخر فحص المناعة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)