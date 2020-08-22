الصحة الإتحادية تؤكد على ضرورة تقديم العدالة في الخدمات الصحية

أكدت وزير الصحة الإتحادي المكلف د.سارة عبدالعظيم، على ضرورة توفير وتوزيع الخدمات الصحية بعدالة عن طريق مقابلة حوجة الولايات الفعلية وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجيةبجميع الولايات فضلا عن تقوية النظام الصحي دون خلق عبء على المواطن وذلك بتوطين التخصصات العامة و الدقيقة ليتمكن المواطن من الحصول علي الخدمة التشخيصية والعلاجية بيسر وسهولة في محل اقامته.

جاء ذلك وفق صحيفة السوداني لدى مخاطبتها الجمعة الاجتماع التنسيقي السنوي لنقل وتوطين التخصصات الدقيقة بالولايات الأول تحت شعار: “ضمان خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة بجميع الولايات” بحضور مدراء عموم وزارات الصحة بالولايات، مدراء الطب العلاجي بالولايات و مدراء التأمين الصحي بالولايات وبتشريف ومشاركة السيدة وكيل وزارة المالية الاتحادية والسيد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية والسيد مدير عام الصندوق القومي للتامين الصحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )