عاجل: الشيوعي يتبرأ من الحكومة ويتهمها بالفشل معلناً اسقاطها وسحب جميع منسوبيه بها

أعلن الحزب الشيوعي السوداني تبرؤه من الحكومة الإنتقالية واسقاط حكومة حمدوك ودعا إلى سحب جميع منسوبيه من جميع المواقع، بحسب بيان له في وقت متأخر من مساء الجمعة وفق صحيفة ( السوداني).

وقال الحزب ظللنا نتابع حالة التراجع و الانتكاسة الكبيرة في أداء حكومة الفترة الإنتقالية والتراجعات المتتالية عن تنفيذ مطالب الجماهير المتعلقة بالعدالة وحل الأزمة الإقتصادية التي تطحن المواطنين بلا إستثناء وإجازة ميزانية مرفوضة من كل قوى الثورة والسير على ذات نسق السياسات الإقتصادية لنظام المخلوع البشير التي تخدم مصالح الرأسمالية الطفيلية وأفراد بعينهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )