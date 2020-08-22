إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي على حساب الإنتر للمرة السادسة في تاريخه

توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، عقب تغلبه على إنتر ميلان، بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما الجمعة، بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.بحسب فرانس 24

سجل روميلو لوكاكو ودييجو جودين هدفي الإنتر بالدقيقتين (5 و36)، بينما أحرز أهداف إشبيلية، الهولندي لوك دي يونج “هدفين” (12 و33) ودييجو كارلوس (74).

واحتفظ النادي الأندلسي بلقبه المفضل أوروبيًا، بعد فوزه بالكأس السادسة في اليوروباليج، تحت قيادة مدربه جولين لوبيتيجي الذي كسر نحسه مع الألقاب وفاز بأول بطولة في مسيرته التدريبية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )