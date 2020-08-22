شاهد بالفيديو : ردة فعل والي شمال كردفان تجاه مواطن أساء إليه

أظهر مقطع فيديو ردة فعل والي ولاية شمال كردفان “خالد مصطفى آدم”، تجاه إساءة وجهت له من قبل مواطن أثناء جولة ميدانية بحاضرة الولاية الأبيض وفق صحيفة (السوداني)
وأثناء جولة الوالي صاح أحد المواطنين في وجهه واصفاً إياه بـ «المتسلق» على مسمع ومرأى من حراسه، إلا أن الوالي رفع له يده محيياً وتوجه صوب سيارته.
وكان المواطن يصيح بصوت عالٍ مسموع موجهاً إساءته للوالي ( يا متسلق يا تٍبش ) إلا أن الأخير لاقى ذلك بكل برود دون أن يُبدي انفعالاً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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