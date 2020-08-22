العدل والمساواة تبحث قضايا السلام مع الوفد الإماراتي بجوبا

بحثت حركة العدل و المساواة احدى حركات الكفاح المسلح السودانية برئاسة د. جبريل ابراهيم محمد ووفد دولة الإمارات العربية في منبر جوبا للسلام بحث قضايا السلام والاستقرار في السودان و بالمنطقة.

و أوضح معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة وفق (سونا) أن اللقاء كان صريحاً وشفافاً، واشار الى ان اللقاء تناول قضايا السلام والاستقرار في السودان و المنطقة عموماً، و ضرورة التعجيل بإنجاز اتفاق السلام، بجانب العلاقات التاريخية بين السودان و دولة الإمارات العربية المتحدة و سبل تطويرها لصالح البلدين.

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و قال معتصم وفق (سونا) أن حركة العدل والمساواة السودانية تمتدح جهود دولة الإمارات بدعمها لمنبر التفاوض في جوبا، و دعوتها كل الأشقاء في دول الخليج و دول الجوار الإقليمي و الدولي إلى المساهمة بفاعلية في مقابلة استحقاقات تنفيذ اتفاق السلام الوشيك، و المتمثلة في تكاليف إعادة النازحين و اللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية بعد توفير الخدمات الأساسية، وإعادة إعمار البلاد، و دعم عمليات دمج و تسريح قوات حركات الكفاح المسلح، و إنشاء صندوق لدعم أسر الشهداء.

وأضاف معتصم أن الحركة تدعو دولة الإمارات و كل الأشقاء في دول الخليج و دول الجوار الإفريقي و الدولي إلى الدخول في شراكات و إستثمارات إستراتيجية مع السودان الذي يزخر بخيرات و فرص إستثمارية لا مثيل لها في المنطقة، تعود بعائد مجز لكل أطراف الشراكة، بدلاً من ان تكون العلاقة علاقة عطاء من طرف واحد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )