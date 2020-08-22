وسط دارفور : معالجات لطريق قارسيلا زالنجي

دفعت حكومة ولاية وسط دارفور بآليات لمعالجة طريق قارسيلا زالنجي في منطقة بيلا وقال دكتور اديب عبدالرحمن والي ولاية وسط دارفور وفق ( سونا ) أن زيارته للمحليات الجنوبية للولاية كشفت له مدى معاناة المواطنين في السفر الأمر الذي جعل حكومته تدفع بأتيام من الهيئة القومية للطرق والجسور بالولاية مصحوبة بآليات ومهندسين من الشركة الصينية من أجل الوصول إلى منطقة بيلا الواقعة في الطريق بين زالنجي وقارسيلا

وفي الاثناء قال المهندس عبدالله هارون ابكر مدير الطرق والجسور بالولاية وفق(سونا) أنهم متوجهون الى منطقة بيلا لمعالجة مسافة تقدر 4 كيلو مترات وعمل ردميات مؤقتة حتي يتمكن السكان من السفر وإيصال البضائع للمناطق الجنوبية وكشف هارون عن أن التكلفة تقدر بحوالي (4) ملايين جنيه وان فترة معالجة هذه الردميات تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )