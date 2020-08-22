مفاوضات سد النهضة .. دمج مقترحات الدول الثلاث في مسودة واحدة

تواصلت الجمعة المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بحضور الخبراء ومراقبي الإتحاد الإفريقي. جرى التفاوض اليوم على مسارين، الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط الإتفاق والخلاف وتسليمها لوزراء الدول الثلاث. بعدها إنعقد المسار الثاني للاجتماع علي المستوى الوزاري للدول الثلاث.

وأوضح بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية وفق (سونا) ان مواقف مصر وإثيوبيا قد تراجعت بشكل واضح مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولي تحت رعاية الإتحاد الإفريقي وقد وافقت الأطراف على مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة ابتداء من اليوم وحتى الجمعة القادمة 28.8.2020 حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الإتحاد الإفريقي جدير بالذكر أن التفاوض خلال الإسبوع القادم سيكون على المستويين الفني والقانوني مع تخصيص يوم الأربعاء للقاء ثنائي للخبراء والمراقبين مع كل دولة علي حدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )