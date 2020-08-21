قطر تطالب بفك الحصار عن حقول النفط الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الجمعة 21 أغسطس/آب، ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان منشور عبر حساب الوكالة القطرية للأنباء “قنا” عبر تويتر: “دولة قطر ترحب باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية”.

وأعربت الخارجية القطرية عن أمل الدوحة أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار.

وطالبت الخارجية القطرية بضرورة التعجيل باستكمال العملية السياسية في ليبيا.

كما طالبت الدوحة بضرورة فك الحصار عن حقول النفط، لتستأنف الإنتاج والتصدير الذي يخدم مصلحة ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة”.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقت سابق، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاقا سياسيا يلوح في الأفق.

​وهوت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ 2014، وليبيا منقسمة، إذ تسيطر حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، في حين يسيطر البرلمان الليبي على شرق البلاد.