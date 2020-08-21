شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو واشنطن للعودة إلى الحوار مع إيران بدلا من التهديدات المستمرة.

وجاء في بيان الخارجية بشأن نوايا إدارة ترامب إعادة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران: ” تواصل الولايات المتحدة مناوراتها الخطيرة في مجلس الأمن الدولي على أمل تحقيق خططها المعادية لإيران. بعد أن فشلوا في مشروع القرار بشأن حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى ضد إيران، والذي رفضه مجلس الأمن بشدة، بدؤوا الآن في محاصرة قيادة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، سعياً وراء الاعتراف بحق الولايات المتحدة المزعوم في استخدام الآليات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وفي خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف البيان: “مقتنعون بأن مسار التوتر المتصاعد حول إيران خاطئ وطريق مسدود. ندعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خيار لصالح القرارات المعقولة، وعدم حرمان نفسها من فرصة التوصل إلى اتفاقات مع إيران”.

وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الروسي لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكتب بوليانسكي على تويتر: “بعد التأكيد الباطل بأنهم أطلقوا عملية إعادة العقوبات، عارض زملاؤنا الأمريكيون عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث ما يحدث بشأن تطبيق القرار رقم 2231”.

وأضاف: “نأسف لأنهم لا يحاولون فقط تضليل العالم بشأن الحق في بدء إعادة العقوبات، لكنهم يتجنبون أيضا مناقشة صادقة لهذه القضية. سلوك غير مناسب لدولة عظيمة”.