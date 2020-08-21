قرار بإیقاف کل الأنشطة الشبابیة والریاضیة بولاية الخرطوم

وجه الأستاذ صلاح زين العابدين محمد عبد الرحيم ، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ، جميع الهیئات الشبابیة والریاضیة بالولایة إیقاف کل الأنشطة الشبابیة والریاضیة بکل أنواعها المنشطیة والإدارية من منافسات ودورات ریاضیة وجمعیات عمومیة طبقا لوكالة السودان للانباء ( سونا) وکل ما یشابه ذلک من أنشطة تتطلب تجمع الأفراد ، وکل من یخالف هذه الموجهات سیتعرض للعقوبات الإداریة وفقا للقانون جاء التوجيه التزاما بموجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية ونسبة للظروف الصحية الحرجة التي تمر بها البلاد الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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