وزير الزراعة : الفترة الانتقالية مفصلية لاعمارالقطاع

الخليج 365 :
وصف وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبدالقادر تركاوي الفترة الانتقالية بالمفصلية في مسار الدولة السودانية لاعمار ماخلفته الفترة السابقة من دمار خاصة القطاع الزراعي كأهم داعم للاقتصاد
و دعا في الورشة القطاعية للقطاع الزراعي تحت شعار ( نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة ) دعا الى مواكبة التغيرات في القطاع الزراعي وتحويله إلى قطاع فاعل ليكون رافدا اساسيا يغذي خزينة الدولة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد ، مبينا ان الورشة يعول عليها في توفير السند التقني والعلمي من خلال تحليل المشاكل الراهنة وتقديم الحلول القابلة للتطبيق في وقت زمني محدد خاصة قضايا محاربة الفقر والامن الغذائي من خلال تنفيذ حزمة من برامج البنى التحتية في المناطق الريفية إضافة الى إعتماد حزمة من السياسات التي تربط الوزارة بالمزارعين خاصة صغار المنتجين كالتعاونيات إضافة الي ربط القطاع الزراعي بالصناعي (الصناعات التحويلية والقيمة المضافة ) والاصلاح المؤسسي للقطاع الزراعي والرؤية الثاقبة في مسألة توطين مدخلات الإنتاج ، معربا عن أمله في خروج مصفوفة متكاملة من التوصيات تساهم بها في المؤتمر الاقتصادي .
واكد مدير إدارة الإنتاج الزراعي عبدالمجيد علي ان الغرض من الورشة تشخيص المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي والوصول للحلول لها لجهة ان القطاع الزراعي مهمته الأساسية توفير الأمن الغذائي على مستوى الوطن وتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المزارعين .
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